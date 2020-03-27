Bakan Soylu: " Edirne'de Pazarkule'yi boşalttık, mültecileri oradan aldık. 9 vilayete götürdük. Yaklaşık dün akşam itibariyle sabaha kadar operasyon yaptık 5 bin 800 mülteciyi boşalttık. Tedbiren yaptık. Kimse kendini rahat hissetmesin, bu risk geçtiği zaman kim gitmek istiyorsa biz hayır demeyiz. İnsani ve tedbir açısından yaptık." - İSTANBUL