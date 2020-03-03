Bakan Soylu: "Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469' - Son Dakika

Bakan Soylu: "Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469." bilgisini paylaştı.

Yunanistan, Türkiye, Edirne, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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