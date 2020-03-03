Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne 'den Yunanistan 'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

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