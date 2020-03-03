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Bakan Soylu: "Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:52 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469." bilgisini paylaştı.
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