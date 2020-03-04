Bakan Soylu: "Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844' - Son Dakika

Bakan Soylu: "Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135.844." bilgisini paylaştı.

Süleyman Soylu, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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