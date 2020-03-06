Bakan Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175 - Son Dakika

Bakan Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmenlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, paylaşımında, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 142 bin 175" dedi.


Süleyman Soylu, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:31 Kaynak: DHA
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