Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: 'Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677' - Son Dakika
Bakan Soylu: "Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:04 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677." bilgisini paylaştı.
Son Dakika Bakan Soylu, sınırdaki göçmenler için Yunanistan'a çağrıda bulundu Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü 7 yaşındaki Afgan Leyla, Yunan polisinin zulmünü anlattı: Beni odaya kilitleyip darp ettiler