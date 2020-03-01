Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 (2)

TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI 100 BİNİ AŞTIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı ile ilgili açıklama yaptı.

TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI 100 BİNİ AŞTI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100 bin 577" ifadelerine yer verdi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Vatikan, Papa'nın koronavirüse yakalandığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı: Hafif bir rahatsızlık

Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı

Son Dakika: Rusya'dan skandal açıklama: Suriye'de bizim dışımızdaki tüm ülkeler uluslararası hukuka aykırı olarak bulunuyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti