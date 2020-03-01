Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 (2) - Son Dakika

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Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 (2)
13 dakika önce
TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI 100 BİNİ AŞTIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı ile ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:57 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI 100 BİNİ AŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100 bin 577" ifadelerine yer verdi.
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