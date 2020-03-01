Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 (2)

13 dakika önce

TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI 100 BİNİ AŞTIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 (2), System.String[]

TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI 100 BİNİ AŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100 bin 577" ifadelerine yer verdi.


Süleyman Soylu, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:57 Kaynak: DHA
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