Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 - Son Dakika

Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677

14 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677" dedi.


Süleyman Soylu, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli gençlerin Türkiye aleyhine sözleri tepki çekti: Biz mi dedik bizi kurtarın diye?
Boateng'ten itiraf: Beşiktaş ile 2 yıldır görüşüyordum Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı
14:05 Hadise cephesinde neler yaşandı?
12:56 Model Rezan Sinjari: "En güvenli ülke Türkiye"
12:15 YouTuber Uras Benlioğlu'nun aracında yangın çıktı
12:00 Selda Bağcan 8 bin 200 Euro'sunu çalan teknisyeni affetti ama..

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 14:27:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]