Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 - Son Dakika

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye 'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu açıkladı.

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