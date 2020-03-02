Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 - Son Dakika

Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu: Edirne üzerine ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677" dedi.

ANKARA,


Süleyman Soylu, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:36 Kaynak: DHA
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