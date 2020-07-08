Bakan Soylu: Eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 kişilik personelin kurs göreceğini belirtti. Soylu, "Bu birimde kullanılacak araçların dış tasarımları ve giydirmeleri tamamlandı, içeriği tamamlandı. Görevlerinde kullanılacak eldiven, yakalama ağı gibi teçhizatın alımları da hemen gerçekleştirildi. Arkadaşlar, eğitimleri biter bitmez sahaya inecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen 'Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu'nun açılış programına katıldı. Programa Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve bazı protokol üyeleri ile polis kursiyerler katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, Narkotik Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde, narkotik birimlerinin yanı sıra Özel Harekat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, asayiş, güvenlik, kriminal, özel güvenlik daire başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile uluslararası kurumlarda kullanılan köpeklerin branşlara göre eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Soylu, bu birimlerde eğitim alan sertifikalı 451 eğitimli köpeğin, narkotikten bomba aramasına kadar pek çok alanda başarıyla görev yaptığını söyledi.

Narkotik köpeklerinin operasyonlardaki başarısına değinen Bakan Soylu, "2018'de Narkotik Başkanlığı'mızın toplam ağırlık bazlı yakalamalarının yüzde 46'sı, adet bazlı yakalamalarının da yüzde 39,5'u narkotik köpekleri marifetiyle gerçekleştirilmiştir. 2019 ve 2020 yılı için de oranlar yaklaşık yüzde 42 ile yüzde 30 bandında seyretmektedir" dedi.

Mardin 'in Nusaybin ilçesinde yapılan 'Atmaca Operasyonu' sırasında da 'Zehir' isimli görev köpeğinin, tam el yapımı patlayıcının infilak ettirileceği sırada teröristin üzerine atladığını, etkisiz hale getirdiğini ve bu hamlesiyle 42 kişilik personelin hayatını kurtardığını aktaran Soylu, "Son 3 yıl içinde meydana gelen 82 ölümlü vakada kayıp 16 ceset kadavra arama köpeklerimiz sayesinde bulunmuştur. Yine son 5 yıl içinde meydana gelen 330 kayıp vaka olayının 99'u, koku molekülü iz takip köpeklerimizin yardımıyla aydınlatılmıştır" diye konuştu.

'İLK ETAPTA 260 PERSONEL KURS GÖRECEK'

Yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 kişilik personelin kurs göreceğini dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bu birimde kullanılacak araçların dış tasarımları ve giydirmeleri tamamlandı, içeriği tamamlandı görevlerinde kullanılacak eldiven, yakalama ağı gibi teçhizatın alımları da hemen gerçekleştirildi. Arkadaşlar, eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler. Yine bu birime ihbar yapabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla 'HAYDİ' adlı bir uygulamanın yazımına başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'mız ve İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığı'mız birlikteliğinde çalışmaları sürdürülen bu uygulama da inşallah 1,5 ay sonra hayata geçecek."

- Ankara