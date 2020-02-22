Bakan Soylu Elazığ'da - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ilk anından itibaren Elazığ'da olan ve geçen hafta ayrılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tekrar Elazığ'a geldi.



24 Ocakta meydana gelen 6.8'lik depremden 2 saat sonra Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 haftadan fazla kaldığı Elazığ'da geçen hafta ayrılmasının ardından tekrar Elazığ'a geldi. İl AFAD koordinasyon merkezinde toplantıya katılan Soylu, yaşanan gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Bakan Soylu'nun başkanlığındaki toplantıya Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şarifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve diğer kurum müdürü ile ilgili yetkiler katıldı. - ELAZIĞ