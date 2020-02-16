Bakan Soylu Elazığ'da depremzedelerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu Elazığ'da depremzedelerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Soylu Elazığ'da depremzedelerle buluştu Açıklaması

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelerin dertlerine derman olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Soylu Elazığ'da depremzedelerle buluştu Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelerin dertlerine derman olmaya çalıştıklarını söyledi.

Elazığ'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) düzenlenen toplantıya katılan Soylu, beraberinde AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremzedelere nakdi yardım ulaştırılması için kurulan çadırı ziyaret etti, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soylu, daha sonra Salıbaba Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu'nda oluşturulan Hasar İtiraz Merkezinde vatandaşların sorunları ve taleplerini dinledi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, yaraları sarmak için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Depremzedelerin yapılacak yeni binalara taşınacağını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Dertlerinize, sıkıntılarınıza gücümüz yettiğince derman olmaya çalışıyoruz. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimiz sonuna kadar sizin yanınızdadır. Bu kış günlerinde, bu karda çok büyük sıkıntılar çektiğinizi biliyoruz. Gücümüzün yettiğince de elimizle beraber size ulaşmaya çalıştık. Sonuna kadar emrinize amadeyiz."

"Kimseyi riskli bir binada oturtmak istemeyiz"

Soylu, hasar tespitlerine karşı yapılan itirazların titizlikle değerlendirileceğini dile getirerek, "Şunu biliniz, itirazların tamamında ekipler gelip evlerinize bakacak. Biz kimseyi riskli bir binada oturtmak istemeyiz. Devlet olarak da bunu kabul etmeyiz." dedi.

Ardından, Gümüşkavak Mahallesi'ni ziyaret eden Soylu, muhtardan bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Soylu, devletin tüm imkanlarını vatandaşların mağdur olmaması için seferber ettiğini belirterek, "Herkes güvenli, hem de güzel yerlerde oturuncaya kadar emrinize amadeyiz. Allah bizi mahcup etmesin. El birliğiyle inşallah burayı çok iyi bir noktaya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gümüşkavak Mahallesi Taziye Evi'nde, bir vatandaşın taziyesine katılarak yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Soylu, aracına aldığı çocuklarla sohbet edip, oyuncak verdi.

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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