Bakan Soylu, Elazığ'da görev yapan Kayseri itfaiyesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Elazığ'da görev yapan Kayseri itfaiyesini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Soylu, Elazığ'da görev yapan Kayseri itfaiyesini ziyaret etti

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, deprem sonrası Elazığ'a giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erlerini ziyaret ettiği bildirildi.

Bakan Soylu, Elazığ'da görev yapan Kayseri itfaiyesini ziyaret etti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, deprem sonrası Elazığ'a giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erlerini ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, Kayseri itfaiyesine vermiş olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depreminin hemen ardından AFAD ile koordineli olarak iş makineleri, itfaiye araçları ve 20 kişilik ekiple Elazığ'a gitmiş ve arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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