Bakan Soylu Elazığ'dan Helikopterle Tunceli'ye Geçti
19 dakika önce
Bakan Soylu Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geçti -Yöresel kıyafet giyen çocukların çiçek verdiği Bakan Soylu, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Bakan Soylu Elazığ
'dan helikopterle Tunceli
'ye geçti
-Yöresel kıyafet giyen çocukların çiçek verdiği Bakan Soylu, onlara çeşitli hediyeler verdi.
ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geçti.
İçişler Bakanı Süleyman Soylu
, uçakla Elazığ Havalimanına geldi. Bakan Soylu'yu Vali Vekili Mustafa Gül
, İl Jandarma
Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve bazı kamu kurum müdürleri karşıladı. Yöresel kıyafet giyen çocukların çiçek verdiği Bakan Soylu, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Bakan Soylu ardından polis mangasını selamlayarak, helikopterle Tunceli'ye gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:10 Kaynak: İHA
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