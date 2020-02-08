Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkezli depremin ardından toplanan yardıma ilişkin, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından bölgede bugüne kadar 2 bin 304 artçı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Artçıların halen devam ettiğine işaret eden Soylu, Malatya ve Elazığ'da hastanelerde 14 kişi bulunduğunu ancak durumu kritik kimsenin olmadığını söyledi.

Bölgeye sağlık, barınma, gıda konusundaki tüm yardım ve desteklere teşekkür eden Soylu, Elazığ ve Malatya'da şimdiye kadar yaklaşık 30 bin çadır, 60 bin yatak, 121 bin battaniye, 38 bin ısıtıcının yanı sıra 29 bin 500 ton kömür yardımının 7 bin tonunun dağıtıldığını kaydetti.

Soylu 90 ton da odun yardımı yapıldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"78 bin 60 gıda kolisi şu ana kadar hem AFAD ve Kızılay tarafından dağıtılan hem de vatandaşlarımız tarafından gönderilip burada özellikle depolarımızda toparlanıp vatandaşımıza sevk edilen. Yaklaşık 40 bin adet alışveriş kartı, 36 bin adet giyim kolisi, yaklaşık 75 bin adet hijyen paketi dağıtılan. 1002 tır ve kamyon, kamyonet ve pikapla beraber 1437, Anadolu'muzun, Türkiye'mizin her tarafından yardım geldiğini, bunların burada hem AFAD koordinasyonunda gerek belirlediğimiz görevlilerce gerek muhtarlarımız, belediyemiz aracılığıyla dağıtıldığı ve dağıtılmaya çalışıldığını söylemek isterim.

Şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda nakit olarak burada dağıtılan para 82 milyon lira. Çeşitli bakanlıklarımızdan gelen ve dağıtılan. Sadece AFAD'ın ve Kızılayın kendi depolarından, lojistiğinden gönderdiği toplam nakdi olarak gönderdiği 165 milyon lira civarında. Bunun yanı sıra da yardım kampanyasından 96 milyon AFAD'a, 47 milyon da Kızılaya geldi."

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kendi alanında ciddi destek ve yardımda bulunduğunu ifade eden Soylu, hayvanların barınmasını ve soğuktan etkilenmemesini sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Hayvanlar için çadırlar kurulduğunu da belirten Soylu, "Bunun yanı sıra dağıtılan yemler var. Bu mağduriyetin giderilmesi için ortaya konulan özellikle tarım ve hayvancılıkta süreçler söz konusu." dedi.

Malatya ve Elazığ'da toplam 50 bin insana psikososyal destek sağlandığını dile getiren Soylu, geçici barınma merkezlerini düzenlemeye çalıştıklarını da bildirdi.

Soylu, şunları söyledi:

"1500 aileyi sosyal tesislerde barındırmayı planladık ve şu anda peyderpey geçiriyoruz. 5 bin aileyi de geçici barınma merkezlerinde konteynırlardan müteşekkil, onların da altyapılarının hepsi yapılıyor. Konteynırı getirip yerleştirmiyoruz. Isınmadan elektriğine, ıslak zeminlerine kadar hemen hemen her şeyi ayarladığımız için yaklaşık bir konteynırdan müteşekkil geçici konaklama merkezinin kurulması en hızlı şekilde 15 gün sürüyor. Altyapıları tamamlanıyor. 10 gün içerisinde büyük bölümünün biteceğini düşünüyoruz.

Geçici konaklama merkezlerinde çocuklarımızın okulları veya üniversite lise imtihanlarına gireceklerin ders çalışma merkezlerinden sosyal alanlarına kadar konforlarının en iyi şekilde olması için gayret sarfettiğimizi, bir çalışma yaptığımızı söylemek isterim."

Soylu, taşınma talebini karşılayabilmek için jandarmanın yaklaşık 30 aracı ve römorkları, elemanlarıyla birlikte çektiklerini, 4 depo tuttuklarını belirterek, "Bu römorklarla, nakliye araçlarıyla birlikte bedava yapacağımızı, jandarmanın da böyle bir hizmet vereceğini esas itibarıyla söylemek isterim." diye konuştu.

27 noktada Afet Koordinasyon Merkezi bulunduğunu, Kızılayın 62 bin sıcak yemek dağıttığını belirten Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Kızılay bizim beslenme grubumuzdur. Kızılaya da haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direkt AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim çalışma gruplarımızın içerisinde beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem yemek çıkarır. Burada bir haksızlığı ortadan kaldırabilmek için veya bir bilgiyi doğru bir şekilde paylaşabilmek için bunu söylüyorum."

Elazığ'da 14 ağır ve 23 orta hasarlı, Malatya'da ise yine 14 ağır ve 32 orta hasarlı okul bulunduğuna işaret eden Soylu, Elazığ ve Malatya'daki okul bağışçılarının da valilikle temas halinde olduğunu bildirdi.