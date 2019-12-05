Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak
Son Dakika Dünya Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak - Son Dakika Dünya

Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak

7 saat önce

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinayetin engellenmesi hususunda yapılan eleştirilere "Bütün bu eleştiriler, bilmenizi istiyorum ki bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Hakikaten elinde bıçak olup, hiç tanımadığı bir insanın katledebilecek bir caniyle

Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak, System.String[]

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinayetin engellenmesi hususunda yapılan eleştirilere "Bütün bu eleştiriler, bilmenizi istiyorum ki bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Hakikaten elinde bıçak olup, hiç tanımadığı bir insanın katledebilecek bir caniyle karşı karşıyayız" yanıtı verdi.


Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile görüşmesi öncesi gazetecilerin Ceren Özdemir'in katil zanlısının adliyeye sevk edilmesiyle ilgili süreci sorması üzerine Soylu, bir cinayetle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Süleyman Soylu, Ceren Özdemir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi
Ceren'in katilinin olaydan bir gün önce Ordu Ticaret Borsası'nın güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım Ceren'in katil zanlısı cezaevine Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 21:37:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]