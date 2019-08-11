Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık (2)
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Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık (2)

1 saat önce

BİLECİK'TE UYGULAMAYA KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik denetimlerine katıldı.

Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık (2), System.String[]

BİLECİK'TE UYGULAMAYA KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik denetimlerine katıldı. Aksaray'daki ziyaretlerinin ardından helikopterle Bozüyük ilçesine gelen Bakan Soylu'yu Bilecik Valisi Bilal Şentürk karşıladı. İlçe girişindeki trafik uygulama noktasına gelen Bakan Soylu, sürücülerle sohbet ederek hediyeler verdi. Yolcu otobüsüne de binen Soylu, yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı. Trafik tedbirleriyle ilgili emniyet yetkililerinden bilgi alan Soylu, denetimlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Engin ÖZMEN-Abdullah GÜÇLÜ/BOZÜYÜK (Bilecik),


Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
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