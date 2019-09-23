Bakan Soylu: "Emniyet'ten 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilenlerin sayısı 33...
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Bakan Soylu: "Emniyet'ten 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilenlerin sayısı 33 bindir"ANKARA - İçişleri Bakanı Sğüleyman Soylu Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
Bakan Soylu: "Emniyet'ten 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilenlerin sayısı 33 bindir"
ANKARA - İçişleri Bakanı Sğüleyman Soylu Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı'na katıldı.
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