Bakan Soylu, 'Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda Konuştu-
1 saat önce
Bakan Soylu, 'Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-(Devamı FTP adresimizde)(Tür: Ankara)
Bakan Soylu, 'Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-(Devamı FTP adresimizde)
(Tür: Ankara
)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:34 Kaynak: DHA
Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var
Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar
Son Dakika! Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi