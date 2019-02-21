Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, 'Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda Konuştu-

Bakan Soylu, 'Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda Konuştu-

1 saat önce

Bakan Soylu, 'Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-(Devamı FTP adresimizde)(Tür: Ankara)

Bakan Soylu, 'Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-(Devamı FTP adresimizde)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:34 Kaynak: DHA

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