Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu : "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299"
Son Dakika Güncel Bakan Soylu : 'En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299' - Son Dakika

Bakan Soylu : "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299" dedi.

Bakan Soylu :

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299" dedi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
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