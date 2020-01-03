Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da katıldığı cenaze namazından ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da katıldığı cenaze namazından ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Bu esnada ise yanına gelen Yusuf Kotan isimli engelli vatandaşın şarjlı araba isteğini de kırmayarak yardımcılarına verdiği talimatla gönülleri fethetti.


İçişleri Süleyman Soylu'nun arkadaşı olan Demokrat Parti eski il başkanı ve iş adamı Erdal Taşkın'ın eşi hayatını kaybetti. 54 yaşında hayatını kaybeden Meral Taşkın için Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde bulunan Sapak Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Bakan Soylu'da katıldı. Soylu cenaze namazı sonrasında kendisini bekleyen vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. Bu esnada ise Bakan Soylu'nun yanına Yusuf Kotan isimli engelli vatandaş gelerek, Cumhurbaşkanı'nı sevdiğini ve şarjlı araba isteğini dile getirdi.


Engelli vatandaşın isteklerini dinleyen Soylu, "Ben Cumhurbaşkanımıza selamını iletirim inşallah. Araba işini de çözeceğiz" dedi. Engelli vatandaş Kotan'ın mutluluğu ise adeta gözlerinden okundu. Bakan Soylu, daha sonrasında Sakarya'dan ayrıldı. - SAKARYA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı
Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
21:10 Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti - Son Dakika
21:10 Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü - Son Dakika
21:09 Beyoğlu'nda metruk binada yangın - Son Dakika
21:09 Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2) - Son Dakika
21:09 Ted başkanı: çocuğun anayasal öğrenme hakkını vermeyen hiç kimseyle çalışmayız - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 21:13:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]