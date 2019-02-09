Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Enkazda İncelemelerde Bulundu

Bakan Soylu Enkazda İncelemelerde Bulundu

41 dakika önce

Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu Enkazda İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHA 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile birlikte çöken binanın enkazına gelerek arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında incelemelerde, buradaki ekiplerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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Bakan Soylu ve beraberindekiler

Enkazdan görüntüler

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:21 Kaynak: DHA

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