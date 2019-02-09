Bakan Soylu Enkazda İncelemelerde Bulundu
19 dakika önce
Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu.
Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Kartal
'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile birlikte çöken binanın enkazına gelerek arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında incelemelerde, buradaki ekiplerden bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:38 Kaynak: DHA
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