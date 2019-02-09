Bakan Soylu Enkazda İncelemelerde Bulundu.mpg
3 dakika önce
İstanbul - (aktüel görüntülerle) BAKAN SOYLU ENKAZDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
İstanbul - (aktüel görüntülerle) BAKAN SOYLU ENKAZDA İNCELEMELERDE BULUNDU.mpg
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:51 Kaynak: DHA
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