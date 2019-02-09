Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Enkazda İncelemelerde Bulundu.mpg

Bakan Soylu Enkazda İncelemelerde Bulundu.mpg

3 dakika önce

İstanbul - (aktüel görüntülerle) BAKAN SOYLU ENKAZDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Bakan Soylu Enkazda İncelemelerde Bulundu.mpg, System.String[]
İstanbul - (aktüel görüntülerle) BAKAN SOYLU ENKAZDA İNCELEMELERDE BULUNDU.mpg

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir

Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak O Astronot İstanbul Sokaklarına Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 11:54:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Enkazda İncelemelerde Bulundu.mpg
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]