Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor

22.02.2022 19:17
Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin azmi ile evlat nöbetinde 35'inci buluşmanın gerçekleştirileceğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin azmi ile evlat nöbetinde 35'inci buluşmanın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 35'inci bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi. Soylu, " Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor. Evlat nöbetinde 35'inci buluşma. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK bu topraklardan silinecek." dedi.


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Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor - Son Dakika


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