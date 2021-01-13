Son dakika haber... Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü

13.01.2021 21:07

Son dakika haber... Trabzon'un Araklı ilçesinde bahçede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bahçede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Vali İsmail Ustaoğlu, yangının devam ettiği ilçeye bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ustaoğlu, cep telefonu ile görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yangının son durumuna ilişkin bilgi aktardı.

Bölgede 7 evin yandığını belirten Ustaoğlu, yangının çok şiddetli rüzgar nedeniyle halen kontrol altına alınamadığını ifade etti.

Ustaoğlu, vatandaşların bölgeden tahliye edildiğini, can kaybı olmadığını dile getirerek, tüm itfaiye ekiplerinin yangına müdahaleye devam ettiklerini vurguladı.

Vatandaşların güvenli bölgelerde barınmaları noktasında çalışmaların sürdüğünü aktaran Ustaoğlu, gerekli görülmesi halinde vatandaşları ilçe merkezindeki yurt, misafirhane ve otellerde misafir edileceklerini kaydetti.

Ustaoğlu, aynı şekilde hayvanların da güvenli bölgelerde barınmalarının sağlanacağını ve yem ihtiyaçlarının giderileceğini ifade etti.

"Çok büyük geçmiş olsun, Allah beterinden korusun"

Vali Ustaoğlu, daha sonra Bakan Soylu'yu evleri yanan ve zarar gören vatandaşlarla cep telefonu ile görüştürdü.

Bakan Soylu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Çok büyük geçmiş olsun, Allah beterinden korusun. Valinin orada olmasıyla durum hemen tespit edilecek. Orada yalnız bırakılmayacaksınız. Can kaybı yok şükürler olsun, o bizim için en büyük teselli. Diğerlerinin üzerinden gelinir, inşallah hep birlikte yaralar sarılacaktır." dedi.

Barınma noktasında ihtiyaç halinde bölgeye konteyner gönderebileceklerini de belirten Soylu, "Konteyner ihtiyacı varsa hemen çıkaralım yola. Yerel imkanlarla hayvanlara yem ihtiyacıdır, geçici barınmadır, güvenli ahırlar temin edilecek." diye konuştu.

Son dakika haber... Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü
Son dakika haber... Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü
Son dakika haber... Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü
Son dakika haber... Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü

Süleyman Soylu, İtfaiye, Trabzon, Araklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü - Son Dakika


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