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Bakan Soylu, faili 18 yıl sonra yakalanan şehidin ailesiyle görüntülü görüştü - Son Dakika

Bakan Soylu, faili 18 yıl sonra yakalanan şehidin ailesiyle görüntülü görüştü

08.11.2021 17:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2003'te Tunceli kırsalında şehit edilen Sakaryalı Jandarma Er Serkan Sağır'ın failinin 18 yıl sonra yakalanmasının ardından aileyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2003'te Tunceli kırsalında şehit edilen Sakaryalı Jandarma Er Serkan Sağır'ın failinin 18 yıl sonra yakalanmasının ardından aileyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Şehidin Karasu ilçesi Resuller Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Aydın Kutlu, baba Yusuf ve anne Leyla Sağır ile görüştü.

Şehit Serkan Sağır'ın odasını da gezen Kutlu, fotoğrafları inceledi.

Kutlu, daha sonra şehit babası Yusuf Sağır'ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüntülü görüştürdü.

Sağır'a taziyelerini ileten Bakan Soylu, "18 yıl sonra bile devletimiz gereğini yerine getirdi. Allah bizi, siz şehit ailelerine mahcup etmesin. Devletin tüm birimleriyle sizin emrinize amadeyiz." ifadelerini kullandı.

Şehit babası Sağır ise vatan için her zaman ölmeye hazır olduklarını belirterek, "Devletimiz varlığını bize her an hissettirdi. Allah sizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Yusuf Sağır ile telefonda görüşen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de "Siz, şehidimizin bize kutsal emanetisiniz. Her zaman yanınızdayız, emrinize amadeyiz." diye konuştu.

Ziyarette, Karasu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Alataş da hazır bulundu.

Bakan Soylu, faili 18 yıl sonra yakalanan şehidin ailesiyle görüntülü görüştü
Bakan Soylu, faili 18 yıl sonra yakalanan şehidin ailesiyle görüntülü görüştü
Bakan Soylu, faili 18 yıl sonra yakalanan şehidin ailesiyle görüntülü görüştü
Bakan Soylu, faili 18 yıl sonra yakalanan şehidin ailesiyle görüntülü görüştü
Bakan Soylu, faili 18 yıl sonra yakalanan şehidin ailesiyle görüntülü görüştü

Süleyman Soylu, Jandarma, Tunceli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, faili 18 yıl sonra yakalanan şehidin ailesiyle görüntülü görüştü - Son Dakika


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