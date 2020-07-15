Bakan Soylu: FETÖ ile mücadelede 99 bin 66 operasyon yapıldı - Son Dakika

Bakan Soylu: FETÖ ile mücadelede 99 bin 66 operasyon yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir" dedi.

Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Soylu, FETÖ'nün, 15 Temmuz'un taşeronu olduğunu belirtti. Bakan Soylu, "O ihanetin arkasındaki akıl ise aslında darbeleri araç olarak kullanan, temel hedefi devleti ve medeniyetimizi kendine göre yeniden formatlamak olan ve bizim yıllardır vesayet zihniyeti olarak tarif ettiğimiz  akıldır. 15 Temmuz gecesi meydanlarda veya sorumlu olduğu binada şehadeti ve gaziliği göze alan herkes, aslında neye karşı çıktığını ve kiminle mücadele ettiğini biliyordu. '28 Şubat bin yıl sürecek', 'bir sağdan bir soldan astık', 'millet egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır' sözleriyle tanıdığımız o zihniyet, bu ülkede yaşayan ve demokrasiye inanan hiç kimsenin yabancısı değildir. Ülkemizi on yıllarca geriye götüren eski darbelerin aksine 15 Temmuz, bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır. Güçlü devlet geleneğimiz ve aziz milletimizin demokrasiye bağlılığı, o geceyi, vesayetin tümden tasfiyesine vesile etmemize imkan tanımıştır" dedi.

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'25 BİN 912 KİŞİ TUTUKLU'

Bakan Soylu, FETÖ ile verilen mücadeleye de değinerek, "Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir. Bu çalışmaların en somut bulgusu ise sayılar ve rakamlar değil, örgütün bazı kesimlerce net anlaşılamayan veya varlığından bile şüphe ettikleri organizasyon yapısının aslında çok dinamik, somut ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde eyleme dönük bir gerçeklik içinde olduğudur" diye konuştu.

'TERTEMİZ BİR YOL AÇMIŞTIR'

Yıllar boyu darbeler nedeniyle çok büyük sıkıntılar çekildiğini belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Yıllar boyunca darbeler sebebiyle, çok sıkıntılar çektik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin verdiği mücadele ise hem bu vesayeti yeniden kurmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakmış, hem de geleceğe yeni, vesayetten arındırılmış tertemiz bir yol açmıştır. Bu yolda yürümemiz için bir yaz gecesi feda-i can eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.  Allah hepsinden, bu vatan için şehit düşen, gazi olan, zorlukları kolaylıkla aşmamız için kan ve ter döken tüm vatan evlatlarından razı olsun."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: FETÖ ile mücadelede 99 bin 66 operasyon yapıldı - Son Dakika
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