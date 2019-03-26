Bakan Soylu: Fetö'nün İti Üç Gün Önce Havladı Amerika'dan. Duydunuz Değil mi Dedi Ki; 'Akp ile...
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- Sultangazi'de halka hitap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de halka hitap etti.
- Sultangazi'de halka hitap
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:45 Kaynak: AA
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