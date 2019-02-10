Bakan Soylu: Fetö'ye Yönelik Büyük Bir Operasyona Hazırlanıyoruz (2)
29 dakika önce
TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİBakan Süleyman Soylu, Yenimahalle Şentepe taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti.
TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ
Bakan Süleyman Soylu
, Yenimahalle
Şentepe taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti. Taksi durağında çalan telefona yanıt veren Soylu, "Arkdaşların yerine bakıyorum ben Süleyman Soylu" diyerek istenen istenen adrese taksi yolladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Soylu'nun telefon ile konuşması
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:06 Kaynak: DHA
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