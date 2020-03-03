Bakan Soylu, Fontelles ve Berger ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Fontelles ve Berger ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Soylu, Fontelles ve Berger ile bir araya geldi

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Fontelles ve Berger ile bir araya geldi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu'nun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldiği bildirildi. - ANKARA

Avrupa Birliği, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
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