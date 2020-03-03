Bakan Soylu, Fontelles ve Berger ile bir araya geldi - Son Dakika

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Bakan Soylu, Fontelles ve Berger ile bir araya geldi
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu'nun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldiği bildirildi. - ANKARA
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