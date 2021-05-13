Bakan Soylu, Gabar üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesindeki Gabar Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada kahramanca bir mücadele yapıyorsunuz. Girmediğiniz yer kalmadı, mücadele etmediğiniz alan kalmadı. Terör örgütünün nefesini kestiniz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Eruh ilçesindeki Gabar Dağı'nda bulunan Akrep Tepe Üs Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerini ziyaret etti. Operasyondaki 'Rozet ve Akrep' birliklerinin de telsizden bayramlarını kutlayan Bakan Soylu, "Her birinizin bayramını tebrik ediyoruz. Allah nice bayramlara huzurla birlikle, sağlıkla ulaşmayı nasip etsin. Ayrıca size kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem selamlarını hem de bayram dileklerini getirdik. Burada kahramanca bir mücadele yapıyorsunuz. Girmediğiniz yer kalmadı, mücadele etmediğiniz alan kalmadı. Terör örgütünün nefesini kestiniz" diye konuştu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Gabar Dağı'nda bulunan üs bölgesindeki ziyaretinde güvenlik güçleriyle kahvaltı yapan Bakan Soylu, bayram nedeniyle Suriye'nin Afrin kentinde görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu, Aktaş ile yaptığı görüşmede, "Afrin'e gidince yüzün gülüyor. Ankara'da bu kadar yüzün gülmüyordu. Gabar'da kahramanlarımızla birlikte kahvaltıdayız. Gabar'dan Afrin'e selamlarımızı ve bayram dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş ise, "Kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini sağlayan, onları PKK/PYD terör örgütünün zulmünden koruyan kahramanlarımızla birlikteyiz. Arkadaşlarla bayram namazını eda ettik" ifadelerini kullandı.

8Ali Nargüner/İHA)