Bakan Soylu, Gambiya İçişleri Bakanı Yankuba Jn Sonko ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Soylu, Gambiya İçişleri Bakanı Yankuba Jn Sonko ile görüştü

07.04.2022 20:21
Bakan Soylu, Gambiya İçişleri Bakanı Yankuba Jn Sonko ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gambiya İçişleri Bakanı Yankuba Jn Sonko ve beraberindeki heyet ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gambiya İçişleri Bakanı Yankuba Jn Sonko ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Gambiyalı mevkidaşını ve beraberindeki heyeti Bakanlık girişinde karşılayan Soylu, konuklarını bir süre makamında ağırladı.

Soylu, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişerek sürdüğünü belirterek, konuk bakan ve heyetini ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Konuk Bakan Sonko da Türkiye'nin Gambiya'nın en yakın dostu ve ortağı olduğunu kaydederek, iki ülke arasında güvenlik, sağlık ve birçok alanda iş birliğinin güçlenerek sürdürülmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bakan Soylu, şeref defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Gambiyalı mevkidaşına Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile ilgili bilgi verdi.

Daha sonra iki bakan ve heyetleri, basına kapalı toplantıya geçti. Heyetler, iftar yemeğinde de bir araya geldi.

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Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Gambiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Gambiya İçişleri Bakanı Yankuba Jn Sonko ile görüştü - Son Dakika


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