İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Metamfetamini yenersek Türkiye, dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda dünyadaki en az ölümü yaşayan ülke olacak."

Bakan Soylu: "Bir türlü ortada olmayan bir kokain senaryosu üzerinden birileri tarafından, Türkiye'nin sanki bir kokain cennetine dönüştüğü şeklinde bir algı oluşturuldu."

Bakan Soylu: " Afganistan'da eroini kim artırdı? Amerika artırdı. Bu kadar açık ve net. Afganistan'da eroini Amerika artırdı."

Bakan Soylu: "(Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu baronlarına bir şey yapmıyorsunuz' ifadesi üzerine) Tamamen temelsiz, sadece suçlamaya yönelik, bilgiden yoksun bir anlayış ve hatta uyuşturucu ile mücadele yapan birimlerimizi töhmet altında bırakan, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesini etkisizleştirmeye çalışan bir anlayış ortaya koymaktadır."

Bakan Soylu: "-Bir okulun önünde uyuşturucu satılıyor- denildiğinde kalbimden vurulmuşa dönüyorum. Böyle bir şey olamaz. Biz bunu kabul etmeyiz. Uzun zamandır bu sözü duymuyoruz ve bir daha da duymak istemiyoruz."

Bakan Soylu: "(Kılıçdaroğlu'na) SADAT'ın önüne gidene kadar, Et Balık Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim."

Bakan Soylu: " Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisi değil, İnönü'nün partisidir. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk ile hiçbir ilgisi yoktur. Neden İnönü'nün partisidir? Çünkü İnönü, Atatürk karşıtıdır."

(İHA)