Bakan Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in kızının nişanına katıldı - Son Dakika
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Bakan Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in kızının nişanına katıldı

18.06.2022 21:33
Bakan Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in kızının nişanına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kızının nişan törenine iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kızının nişan törenine iştirak etti.

Bakan Soylu, kentteki bir restoranda basına kapalı gerçekleştirilen törende, Şahin'in kızı Merve Şahin ile Cihan Oklap'ın nişan yüzüklerini taktı.

Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, iş adamları, oda başkanları ile aile yakınları ve davetliler katıldı.

YORUMLAR
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin: 'Biz, kimin yönettiğine değil o şehir neyi hak ediyor ona bakıyoruz' Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin: 'Biz, kimin yönettiğine değil o şehir neyi hak ediyor ona bakıyoruz'
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in kızının nişanına katıldı - Son Dakika

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