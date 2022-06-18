Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin: 'Biz, kimin yönettiğine değil o şehir neyi hak ediyor ona bakıyoruz'

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in kızının nişanına katıldı - Son Dakika

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