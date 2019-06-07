BAKAN SOYLU GAZİOSMANPAŞA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri kapsamımda Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaparak destek istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Soylu, ziyaret ettiği esnaflardan 23 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerde kendilerini desteklemelerini istedi. Soylu, vatandaşlar ile fotoğraf çekti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Görüntü dökümü:

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-esnaf ziyaretinden görüntüleri

-Sokakta vatandaşlar ile bayramlaşması ve fotoğraf çektirmesi

-Küçük bir çocuğun elini öperek oyuncak vermesi

-Yoldan geçen bir cenaze arabasındakilere başsağlığı dilemesi

-Bir apartmanın balkonundakilere el sallaması

