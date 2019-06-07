Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Gaziosmanpaşa'da esnafı ziyaret etti
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Bakan Soylu Gaziosmanpaşa'da esnafı ziyaret etti

1 saat önce

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri kapsamımda Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaparak destek istedi.

Bakan Soylu Gaziosmanpaşa'da esnafı ziyaret etti, System.String[]


Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri kapsamımda Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaparak destek istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı. Soylu, ziyaret ettiği esnaflardan 23 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerde kendilerini desteklemelerini istedi. Soylu, vatandaşlar ile fotoğraf çekti, çocuklara oyuncak dağıttı.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:41 Kaynak: DHA
İstanbul, Gaziosmanpaşa, Güncel
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