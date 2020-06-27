Bakan Soylu: Geç kalan kardeşlerimizi sınava yetiştiren polislerimize teşekkürler - Son Dakika

Bakan Soylu: Geç kalan kardeşlerimizi sınava yetiştiren polislerimize teşekkürler
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) geç kalan adayların, polisler tarafından götürüldüğünü duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) geç kalan adayların, polisler tarafından götürüldüğünü duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi güvendir, sığınılacak limandır. YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, geç kalan adayların kimisinin Yunus ekipleri, kimisinin görevli diğer polisler tarafından araçlarla götürülürken çekilen görüntülerini de paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:04 Kaynak: DHA
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