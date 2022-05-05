Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı"

05.05.2022 10:59
Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı"

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen bayramlara göre bu bayramda trafikte can kaybında yüzde 61 azalma yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen bayramlara göre bu bayramda trafikte can kaybında yüzde 61 azalma yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen bayramlara göre trafik kazalarındaki can kaybı oranının yüzde 61 azaldığını belirtti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)

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Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Soylu: 'Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı" - Son Dakika
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