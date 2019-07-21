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Bakan Soylu, gençlere hitap etti: Sizden kardeşlik türküleri bekliyoruz (2)

24 dakika önce

KAZADA YARALANAN POLİS MEMURUNU ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesi Molla Kasım yol ayrımında 3 gün önce iki otomobilin çarpışması sonucu polis memuru Aykut Çevikgül'ün (36) hayatını kaybettiği kazada yaralanan polis memuru Yusuf Palta'yı tedavi gördüğü Yüzüncü...

Bakan Soylu, gençlere hitap etti: Sizden kardeşlik türküleri bekliyoruz (2), System.String[]

KAZADA YARALANAN POLİS MEMURUNU ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesi Molla Kasım yol ayrımında 3 gün önce  iki otomobilin çarpışması sonucu polis memuru Aykut Çevikgül'ün (36) hayatını kaybettiği kazada yaralanan polis memuru Yusuf Palta'yı tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Araştırma Hastanesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde ziyaret  etti. Bakan Soylu, beyin kanaması teşhisi konulan polim memuru Palta'nın sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi alırken, ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Behçet DALMAZ/VAN,


Süleyman Soylu, Polis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:19 Kaynak: DHA
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