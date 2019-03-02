Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Gençlerle Türkü Söyledi

Bakan Soylu, Gençlerle Türkü Söyledi

46 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'ni ziyaret ederek gençlerle birlikte türkü söyledi.

Bakan Soylu, Gençlerle Türkü Söyledi, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'ni ziyaret ederek gençlerle birlikte türkü söyledi.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Çınar ilçesini ziyaret ettikten sonra merkeze geldi. Yenişehir ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'ni ziyaret eden Bakan Soylu, burada gençlerle bir araya geldi. Gençlerin söylediği Kırklar Dağı şarkısına eşlik eden Bakan Soylu, daha sonra sordukları sorulara cevap vererek sohbet gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından kentten ayrılacak. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:10 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Süleyman Soylu, Güncel
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