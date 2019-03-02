Bakan Soylu, Gençlerle Türkü Söyledi
46 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'ni ziyaret ederek gençlerle birlikte türkü söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Diyarbakır
'da Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'ni ziyaret ederek gençlerle birlikte türkü söyledi.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu
, Çınar
ilçesini ziyaret ettikten sonra merkeze geldi. Yenişehir
ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'ni ziyaret eden Bakan Soylu, burada gençlerle bir araya geldi. Gençlerin söylediği Kırklar Dağı şarkısına eşlik eden Bakan Soylu, daha sonra sordukları sorulara cevap vererek sohbet gerçekleştirdi.
Bakan Soylu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından kentten ayrılacak. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:10 Kaynak: İHA
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