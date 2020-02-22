İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yapılan açıklamalara ilişkin "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır." dedi.

Soylu, AK Parti tarafından Tunceli Öğretmenevinde düzenlenen "Siyaset Akademisi" programında yaptığı konuşmada, Gezi Parkı olaylarını ekonomik yönden değerlendirdi.

Olaylarının yaşandığı dönemlerde yapılmak istenenlerin açık ve net şekilde belli olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Uçak yapmamızın, kendi otomobilimizi yapmamızın engellenmesi ve Gezi olaylarının arkasında Batı'nın emperyalist baskısı yatmaktadır. Bu memleketin gelişmesini sağlamaya çalışırken kim varsa atılan adımların karşısında, onların ilişkilerine bir bakın, 'İstemezük' diyenler, 'Türkiye'yi ayağa kaldırız' diyenler için söylüyorum. Gezi olaylarını başından sonuna kadar yaşamış kardeşinizim. Dünya ekonomik kriz yaşarken Türkiye büyük bir sıçrama içinde. Gezi olayları oldu bitti. Sonu ne oldu? Faiz, enflasyon tıkır tıkır yükselmeye başladı. Sebebi, Türkiye'yi güvensiz ülke haline getirmek. İsteyenler aslında bir noktada istediklerini almışlardı ama alamadıkları bu iktidarı yıkmak ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin başından götürmekti. Ona da kim sahip çıktı? Ona da bu millet sahip çıktı. Bu kadar basit."

Bakan Soylu, Gezi olayları yaşanmasaydı Türkiye'nin yerli otomobilini daha önce üretebileceğini, uçak projesini de bitirmiş olacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün Suriye üzerinden birtakım bahaneler üretmeye çalışanlara söylüyorum. Bölgemize terör koridoru kurmaya çalışanlara söylüyorum. Bizim problemimiz olduğunu ifade etmeye çalışanlara söylüyorum. Gezi olmamış olsaydı adımın Süleyman Soylu olduğu gibi eminim ki, şu anda 15 bin dolar kişi başı gelir seviyesine ulaşmış, etrafımızda kimsenin terör koridoru kurmaya cesaret edemediği, işsizliğin yüzde 8'lerin, 7'lerin altına düşmüş olduğu güçlü ve stratejik bir Türkiye'nin, herkesin sözünden çekindiği, milletimizin mutlu olduğu bir dönemi anlatırdık."

İçişleri Bakanı Soylu, Gezi olaylarının ardından bazı siyasilerin devletin imkanlarını kötü kullandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kimse kusura bakmasın. O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size."

"Şu anda 5 binin üzerinde aileyle görüşüyoruz"

Son yıllarda PKK terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu vurgulayan Soylu, terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısının her geçen gün arttığını, artmaya devam edeceğini belirtti.

"PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi." diyen Soylu, "Dağdaki sayıları 500 civarında. 5 bin 554 kişinin katıldığı 2014 yılında PKK'ya yıllık katılım sayısı 2019 itibarıyla söylüyorum, 136. Örgütten kopanlar, teslim olanlar ve ikna edilerek dağdan inenler bunun 3 katı." ifadesini kullandı.

Soylu, sadece geçen yıl 273 örgüt mensubunu aileleri vasıtasıyla ikna ederek getirdiklerini belirterek, "Şu anda 5 binin üzerinde aileyle görüşüyoruz. Yılbaşından bugüne kadar teslim olanlar hariç ikna ile getirdiğimiz 40 kişi var. Daha da artacak ve bu yıl 300'ü aşarız, 350'ye inşallah varırız. Her yıl artırarak gidiyoruz." diye konuştu.

Soylu, Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan ve arama çalışmaları devam eden Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesiyle de görüştü.

(Bitti)