Bakan Soylu Giresun'da "Yeni Dereli Projesi" tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Soylu Giresun'da "Yeni Dereli Projesi" tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarının 21 gündür devam ettiğini belirterek, "391 arama kurtarma personelimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Soylu Giresun'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarının 21 gündür devam ettiğini belirterek, "391 arama kurtarma personelimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Soylu, Dereli Belediyesi Konferans Salonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla düzenlenen, "Yeni Dereli Projesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve afetin hemen akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunduğunu aktaran Soylu, "21 gündür bu çalışmalar devam ediyor. 391 arama kurtarma personelimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Gerek Espiye'de, gerek Harşit Çayı'nda, gerekse Batlama Deresi'nde yani Çaldağı mevkisinde bu çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Soylu, selde 5'i jandarma personeli olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak şehitlere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünün altını çizen Soylu, "Gerek arama kurtarma personelimizle gerekse iş makinelerimizle arıyoruz ve ümidimizi kaybetmiş değiliz. Sürekli alan daraltarak bu arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Yarın tekrar bir ekip daha getireceğiz ve onlar da yine bu bölgelerin içerisinde bir alanı yoğunlukla tarayacaklar." ifadesini kullandı.

Giresun'un derelerinden kum ve çakıl alınmasının yasaklanması

Bakan Soylu, afetin ardından yapılan yardımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bundan sonra gelecek ve yapılacak yardımlar hariç, 135 milyon lira nakdi olarak hükümetimiz tarafından buraya kaynak aktarıldı. Bizim yaptığımız tespitler ve keşifler yani bu işin toplam maliyeti nedir bize? Gerek altyapı gerek üstyapı gerek daha sonra yapılacak olanlar dahil olmak üzere şu ana kadar ulaştığımız keşif 2 milyar lira civarında. Bunu içerisinde yollar, alt yapılar evler, köprüler, tahkimatlar, DSİ'nin çalışmaları var. Tekrar bu işle karşı karşıya kalmamak için atacağımız tüm adımlar söz konusu."

Enerji ve su konusunda herhangi bir problem bulunmadığına işaret eden Soylu, köylere ulaşımda da bir problemin söz konusu olmadığını belirtti.

Soylu, 11 köyün mahalle içlerindeki 35 kilometrelik alanda çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Hayatın normale dönmesi noktasında emek harcayan herkese teşekkür eden Soylu, sürecin başından itibaren önemli bir gayret gösterildiğinin altını çizdi.

Soylu, Valilikçe alınan kararla, Giresun'un derelerinden kum ve çakıl alınmasının yasaklandığını anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün tekrar Harşit Çayı'na gittim, bunun bir regülasyona ve disipline kazandırılmasının esas olduğunu bir kez daha gördüm. Bu konuda salı günü de sayın bakanlarımızla birlikte, beş bakanlık bir araya geldik ve toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bu regülasyonun esaslarını belirleyip, bu konuda yapılacak düzenlemeler ve adımlar varsa onların da atılması konusundaki gelişmeleri hep birlikte paylaşacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ, Karayolları ve AFAD'ın bölgede gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili de bilgi veren Soylu, bu önemli çalışmaları hayata geçirenlere teşekkür etti.

Bakan Soylu, Giresun halkına da sabırları ve sürekli iş birliği içerisinde olma noktasındaki tavırları dolayısıyla da şükranlarını sundu.

Allah'tan, bir daha böyle bir musibetle karşı karşıya kalmamayı dileyen Soylu, "Bizlere de bu musibetle karşı karşıya bırakmayacak adımları atma ferasetini nasip etsin, duamız odur." diye konuştu.

Arama Kurtarma, Giresun, Dereli, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 17:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu Giresun'da 'Yeni Dereli Projesi' tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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