Bakan Soylu: Gördüğüm en ağır sel felaketi burası - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, afeti yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yangın bölgesinden, afet bölgelerine intikal ettiklerini söyleyen Soylu, Bozkurt'taki tabloyu gördüğünde etkilendiğini belirterek, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. Buranın bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek" dedi.

"İLÇE İKİYE BÖLÜNDÜ"Bakan Soylu, Türk Hava Kuvvetleri , jandarma, emniyet, AKUT ve sahil güvenlik ile sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin el birliğiyle çalıştığını dile getirerek, yaklaşık 850 vatandaşın kurtarıldığını, önemli bir kurtarma faaliyeti gerçekleştirildiğini belirtti. Kurtarma çalışmalarının detaylarına değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Bu kurtarmalarda hasta, yaşlı, çocuk var. Aileler, bebekler, hamile var. Bunu ezberleyerek söylüyor değilim, her birini yaşadığımız için söylüyorum. Akşam 20.00'ye kadar yine arama kurtarma çalışmaları devam etti. Özellikle burada yani Bozkurt'ta arama, kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün. Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem de arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada ihbarlar var, bu ihbarlarla ilgili de çalışıyoruz. En son hemen yolun, derenin karşı tarafından 8 vatandaşımızı bir ihbar neticesinde alabilme kabiliyetine sahip olduk. Yani bu ilçe ikiye bölündü. Yani ilçenin diğer tarafıyla bu tarafı arasındaki iletişim, ulaşım bu sabah 05.00'e kadar yoktu. Şimdi ulaşım da bir köy yolu üzerinden sağlanabildi yani iki ayrı alanda, iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor."Afet çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi vererek, koordineli şekilde takip ettiklerini söyleyen Bakan Soylu, bölgede altyapı hasarlarının çok olduğunu belirterek, " Türkiye 'nin birçok kurum ve kuruluşundan hem buraların eski haline kavuşabilmesi için araçlar, vidanjörler ve bütün bu suyun çekilebilmesi için iş makineleri, aynı zamanda da vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılaması için birçok destek buraya akıyor" şeklinde konuştu.17 CAN KAYBIGelen ihbarlarla her yere ulaşmaya çalışacaklarını aktaran Soylu, konuşmasında şunları dile getirdi: "Kastamonu'da sadece burada Bozkurt'ta değil, diğer bir iki ilçemizde de toplam 15, 2 de Sinop 'ta kaybımız var. Vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda ailelerine, yakınlarına ülkemize başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Yine burada can havliyle çalışan arama kurtarma ekiplerimize, ekiplerimize destek olan hemşehrilerimize de minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hasar ve zarar tespit çalışmaları başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır.""DEVLET, DEVLETLİĞİNİ BURADA DA GÖSTERECEK"Bakan Soylu, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini vurgulayarak, yöre halkının olaydan çok etkilendiğini belirtti. Soylu, şunları kaydetti: "Devlet, bu yaraları sarana kadar buralarda olacak. Devlet, devletliğini gösteriyor, burada da gösterecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir endişesi, şüphesi, kaygısı olmasın. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz. Çok yardım etmek isteyenler var. Bizim bir usulümüz gelişti. Tüm Türkiye'den vatandaşlarımızdan bu usule yönelik yöntemin devam etmesinin doğru olduğunu düşündüğüm için hem destek hem de bizi anlayışla karşılamalarını istirham ediyoruz."Ayni ve nakdi yardımların AFAD üzerinden koordine edileceğini söyleyen Bakan Soylu, AFAD'ın bunu bugüne kadar başarılı şekilde yönettiğini ve yardımların yerinde tüketildiğini aktardı.Soylu, kayıplar için çok üzüldüklerini belirterek, hasarların ve karşı karşıya kalınan mağduriyetlerin el birliğiyle giderileceğini söyledi.Yaraları saracaklarını dile getiren Bakan Soylu, "Belki hüzünlerini silemeyiz, belki hatıralarını geri getiremeyiz ama gelecek nesillerimizin daha güvenli, yaşadıklarında mutlu olacakları bir Bozkurt ve diğer ilçeleri oluşturabilme kabiliyetine sahip olan bir devletimiz ve gücümüz var" dedi."BİR PATLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL " HES patladığı yönündeki iddialara yanıt veren Soylu, "Bu tip sel afeti olduğunda hemen bir değerlendirme yapılıyor. Eğer orada herhangi bir hidroelektrik santrali varsa hemen 'HES patladı' deniliyor. Ben aynı şeyle Arhavi 'de de karşılaşmıştım. Maalesef burada da karşılaştım. Arhavi'de karşılaştığımda gitmiş bakmıştım. Burada bakmak nasip olmadı. Teknik olarak böyle bir bilgim de yok ama DSİ Genel Müdürümüz, Enerji Bakanlığı 'ndan sorumlu arkadaşlar vardı. Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın" dedi.Soylu, ortaya atılan iddiaların birer provokasyon olduğunu belirterek, "Maalesef son günlerde bu çok yapılıyor. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz insanlar, vatandaşlarımızın en nazik zamanlarında en nazik noktaları üzerinden hem provokasyonu hem de istismarı bir vesileyle ortaya koyuyorlar. Zaten patlamış olsaydı bugüne kadar 50 defa, 'Bunun sorumlusu sizsiniz' diye önümüze koyarlardı. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu da bir bilgilendirme açısından söylüyorum ama burada gezdiğimde anlıyorum ki bu iş burada tutmuş. Vatandaşlarımız bana 'HES patladı' diyor. Bir baraj olacak da siz kapak açacaksınız o baraj boşalacak yukardan aşağı gelecek. Ben de bunu izah etmeye çalışıyorum. Böyle bir mekanizma yok, hazne yok. Hakikaten yağmur çok güçlü bir yağmurdu. Aynısı geçen sene Derile'de de olmuştu. Orada böyle bir mekanizma da yok" şeklinde konuştu.'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BUGÜN İTİBARİYLE TAMAMLANACAK'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın 'da yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak Valilikle koordinasyonun sağlandığını belirtti. Bakan Kurum, açıklamasında, "Tabi buraya gelmeden önce biz Bartın'daydık. Orada yaşanan sel felaketi nedeniyle valilikle koordinasyonu sağladık. Arife teyzemizi arıyoruz. Bir vatandaşımız kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Tüm köylerimize ulaştık. Hasar tespit çalışmaları da bugün itibariyle tamamlanacak. İnşallah önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın yarasını da hızlı şekilde sarıyor olacağız" ifadelerini kullandı.Bozkurt'taki afetin, Dereli'de gerçekleşen afetin katbekat fazlası olduğunu dile getiren Kurum, " Kastamonu Bozkurt 'taki afet gerçekten Dereli'deki afetin katbekat fazlası. Biz hemen hızlı şekilde alt yapı hasarlarının ve üst yapı hasarlarının tespit çalışmalarını başlattık. Önceliğimiz vatandaşlarımız, vatandaşlarımızın hayatı. İnşallah en kısa zamanda onlara ulaşacağız ve ardında da hızlı bir şekilde hasarlarımızı gideriyor olacağız" dedi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,