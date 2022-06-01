Bakan Soylu: Gri kategorideki terörist teslim oldu - Son Dakika
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Bakan Soylu: Gri kategorideki terörist teslim oldu

01.06.2022 11:28
Bakan Soylu: Gri kategorideki terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan teröristin ikna çalışması ile güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan teröristin ikna çalışması ile güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü sökülüp atılıyor... Bir haftada yurt içinde 2'nci örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu. Gri kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu" dedi.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Terör, Güncel, Son Dakika

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