Bakan Soylu gündeme ilişkin soruları yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakırlı anneler konusunda neredeyse fare gibi deliklere kaçıp bir değerlendirme yapmaktan uzak olanlar nasıl kendi sosyal demokrasilerini inşa edecekler?" dedi.

Soylu, TVNet'te "Net Bakış Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK) genel kurulunda kayyum belediyelerine ilişkin yaptığı konuşmayı eleştiren Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yaptığının tamamen saptırma ve yalan olduğunu söyledi.

"İstanbul Belediye Başkanının yaptığı da onun aynısıdır. İstanbul Belediye Başkanının yaptığı daha büyük bir cehalettir." diyen Soylu, İmamoğlu'nun Strasburg'ta yaptığı konuşmada kayyum atamalarını "hak ihlali" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

"Avrupa Konseyinin Bölgesel Yerel Yönetimler toplantısında diyor ki 'bu hak ihlalidir.' O arkadaş bu işlerden anlamaz." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Hak ihlali tanımının ne olduğunu, uluslararası hukukta ne anlama geldiğini elbette bilmez. Metni yazanlar aslında ona da ayıp etmişler. Biz bir ülke olarak hak ihlali yapıyoruz. Niçin hak ihlali yapıyoruz? Bir teröristi tespit edip, daha fazla bu ülkeye zarar vermesin. O belediyeye zarar vermesin diye idari tedbir olarak açığa alıyoruz. Bu açığa alma hakkını Anayasa vermiş, kanun vermiş bunu sağlıyoruz."

" Türkiye'yi dünyaya PKK'lılar ve FETÖ'cüler şikayet ediyor"

Bakan Soylu, "Kayyum belediyelerinin oluşmasının yanlış olduğunu hatta bu belediye başkanlarının tutuklanmasının yanlış olduğunu Avrupa kürsüsünden Türkiye'yi şikayet ederek ortaya koymaya çalışanlar acaba hak ihlali kavramının ne olduğunu ve hak ihlali kavramını bizim için kimlerin kullandığını, niçin kullandıklarını biliyorlar mı?" diye sordu.

Türkiye'yi dünyaya şikayet edenlerin PKK terör örgütü ve FETÖ terör örgütü olduğunun altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi yurt dışında PKK'lılar şikayet ediyordu, şimdi FETÖ'cüler de ediyor. Biz hepimiz bu ülkenin okullarında okuduk. Liseyi, üniversiteyi devlet okullarında okuduk. Okula girdik bize İstiklal Marşı, bu ülke ile ilgili bütün duygularımızı orada inşa ettiler, ailemizde inşa ettiler. Bu ülkede bize bir şey öğrettiler. Bu ülkeyi satmamak. Bedeli ne olursa olsun. Bazen kendi kendimize düşündüğümüzde ne kadar zorlanırsak zorlanalım, bu ülkeyi satmamak adına kendi kendimize yemin ettik çocukken, gençken..."

İmamoğlu'nun siyaset uğruna, koltuk uğruna ülkesini yurt dışında şikayet ettiğini vurgulayan Soylu, "Siz DEAŞ'la ortaklık yaptınız', siz bizim Kürt kardeşlerimizi bizden ayırarak 'siz Kürtlere şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz' diyenlere, 'siz işgalcisiniz' diyenlere, 'demografiyi değiştiriyorsunuz' diyenlere, 'bu yaptıklarınızı misliyle, bedeliyle ödettireceğiz' diyenlere bu ülkenin bir evladı olarak şurada ay yıldızlı nüfus kağıdını taşıyan bir evladı olarak çıkıp şikayet edeceksiniz ve oradan siyaseten nemalanacaksınız. Belediye Başkanı olsan ne olur? Bundan sonra bu memlekette başka noktaya gelsen ne olur? Bunların hiçbir emniyeti yok." şeklinde konuştu.

Soylu, Türkiye'yi yurt dışında şikayet etmeyi zayıflık ve cehalet olarak gördüğünü dile getirerek, "O bunları yaparken bu ülkenin evlatları şu anda Rasulayn'da, Telabyad'da, Metina'da, Zap'ta, Hakurk'ta, Afrin'de, Cerablus'ta, Mare'de özgürlük ve insanlık mücadelesi veriyor. Bu görevler olur olmaz ama bir şeyi önemserim her zaman. İnsanların gözlerine bakabilmeyi. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin gözlerine nasıl bakacaklar?" diye sordu.

Diyarbakırlı anneler

Diyarbakır HDP il binası önünde terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarını bekleyen anneler konusunda değerlendirme yapmaktan kaçınanlara tepki gösteren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakırlı anneler konusunda neredeyse fare gibi deliklere kaçıp bir değerlendirme yapmaktan uzak olanlar nasıl kendi sosyal demokrasilerini inşa edecekler? O zulmü görmeyenler, 14 yaşındaki çocukları dağa kaçırıp tecavüz edip bir daha anne babalarının yanlarına dönmemesini temin etmeye çalışanlara karşı seslerini çıkaramayanlar nasıl bu milletin hakkını savunacaklar."

Soylu, ülkenin menfaati söz konusu olunca tüm partilerin ortak çalışmasının önemine değindi.

Amerika'nın ve Rusya'nın dün söyledikleriyle bugün söylediklerinin birbirini tutmadığına işaret eden Soylu, "Etrafımızdaki ülkeler de dün öyle söylüyor, bugün böyle yapıyorlar. Onun için bizim kendi içimizde uyumu sağlayabilecek yapıyı ortaya koymamız lazım. Biz sorumluluk makamındaki insanlarız. Sorumluluk makamındaki, mevkisindeki insanlar ana muhalefet partisi liderleri öyledir, yöneticileri öyledir." ifadesini kullandı.

"90-95 bin kaçak göçmeni iade edeceğiz"

Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'nin dünyaya örnek bir göç politikası ortaya koyduğunu vurguladı.

Yılbaşından bugüne kadar Türkiye'de 371 bin kaçak göçmen yakalandığını hatırlatan Soylu, "Almanya ayağa kalkıyor, haftada 35 tane Afgan gönderirse 'biz çok büyük başarı elde ettik' diyor. Bizim şu ana kadar gönderdiğimiz Afganlının sayısı 60 bine geldi. Yıl sonu itibarıyla 90-95 bin kaçak göçmeni ülkelerine iade edeceğiz." diye konuştu.

Düzensiz göçmenlerin istihdam ihtiyaçlarından dolayı İstanbul'a göç ettiklerini dile getiren Soylu, yılbaşından itibaren İstanbul'dan 100 bine yakın Suriyeli'nin kayıtlı oldukları ya da yakınlarının yaşadığı kentlere gönderildiğine değindi.

Soylu, yine yılbaşından itibaren çeşitli uyruklardan 92 bin 500 kaçak göçmenin yakalanarak üçte birinin ülkelerine, diğerlerinin ise geri gönderme merkezlerine yönlendirildiğini bildirdi.

İstanbul'daki Arapça tabelaların yüzde 95'inin değiştirildiğini kaydeden Soylu, ayrıca düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarla birlikte çalışma izni için başvuruda bulunan yabancı sayısının aylık 2 bin 500'den 8 binlere ulaştığını söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına değinen Soylu, şunları anlattı:

"Üniversitelerle yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde, özellikle uyuşturucunun en çok kullanıldığı şehirlerde kanalizasyondan aldığımız verilerle hangi uyuşturucu ne ölçekte kullanılıyor diye bakıyoruz ve bunu her yıl 4 periyotta karşılaştırıyoruz. Türkiye'de bu ilk kez yapılıyor. Bunu Yeşilay yapıyor, bizler de analizine ve tedbirlerine hep birlikte katkıda bulunuyoruz. Nasıl terörle mücadelede ciddi bir konseptimiz söz konusuysa uyuşturucuyla mücadelede de hem sivil toplum örgütleriyle hem de devletin bütün birimleriyle tüm bakanlıklarla çok ciddi bir iş birliğimiz söz konusu."

Soylu, Türkiye'nin, dünyanın en çok eroin yakalayan ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek, Türk güvenlik güçlerinin, dün Hollanda'da gerçekleştirilen bir eroin operasyonunun ortağı olduğunu kaydetti.

Uyuşturucudan kaynaklı ölümlerin, dünyada yıllık ortalama milyonda 35 kişi, Avrupa'da 22,4; Türkiye'de ise 6,5-7 civarında olduğu anımsatan Soylu, Türkiye'de uyuşturucudan 60 binin üzerinden tutuklu bulunduğunu aktardı.

Araçlarda çakar lamba kullanımına yönelik kısıtlama

Konuşmasının son bölümünde araçlarda çakar lamba kullanımında yeni uygulamaya da değinen Soylu, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeni düzenleme şu, TBMM Başkanından başlamak üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekiline kadar devlet protokolünün korunmasında zaruret olan ve kendileri için risk unsuru sayılabilecek kişilerin dışında, onların da sadece makam arabaları ve belirlenen koruma arabaları dışında, Türkiye'de kimse çakar kullanamayacak. Aynı zamanda bu 29'un (devlet protokolü) dışında bir de herhangi bir tehditten dolayı korunan kişiler var. O korunan kişiler de eskiden çakar takarlardı. Şimdi o kalktı. Bu insanları mağdur etmedik ama birtakım kısıtlar getirdik çünkü burada da istismarla karşı karşıya kaldık.

Örneğin, burada bu koruma kararlarına yönelik onlara birtakım araçlar verildi ve 'bu araçların plakalarına geçiş önceliği verebilirsiniz' denildi. Yeni gelen bir belediye başkanı, 53 araca bu geçiş önceliğini verdi. Bir belediye başkanının 53 aracı olur mu? Allahınızı severseniz yani koruması olan bir belediye başkanından bahsediyorum. Bu şehirde nizamı, intizamı kaybedersiniz."

Bakan Soylu, polis alımlarında kısmi renk körlüğüne yönelik soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Araştırmamız bitti. Sağlık Sosyal Daire Başkanımız, bu araştırmanın tüm sonuçlarını getirecek. Yaklaşık 6-7 üniversiteyle görüşüldü, dünya tarandı yani bu kısmi renk körlüğünden dolayı bir şey olur mu olmaz mı diye. Biz de iyi niyetle baktık. Son olarak bir değerlendireceğiz önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklarız."

(Bitti)