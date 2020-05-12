Bakan Soylu: "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden 2 terörist daha etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin üçünün geçen hafta etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, "Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla da teröristlerin Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İHA tarafından tespit edildiği ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Bölgede, jandarma ve polis özel harekat birliklerince operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı

Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı