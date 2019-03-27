Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Güzel Bir Seçim Hediyesi Verdik Onlara (1)

Bakan Soylu: Güzel Bir Seçim Hediyesi Verdik Onlara (1)

3 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e düzenlenen hava harekatı ile ilgili olarak, "Bakın dördüyle beraber götürdük Apo'nun adamını. Güzel bir seçim hediyesi verdik onlara" dedi.

Bakan Soylu: Güzel Bir Seçim Hediyesi Verdik Onlara (1), System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e düzenlenen hava harekatı ile ilgili olarak, "Bakın dördüyle beraber götürdük Apo'nun adamını. Güzel bir seçim hediyesi verdik onlara" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Soylu, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimlere yönelik, Kandil'e düzenlenen hava harekatı ile ilgili, "Bakın dördüyle beraber götürdük Apo'nun adamını. Güzel bir seçim hediyesi verdik onlara. Siz de Pazar günü onlara bir seçim hediyesi sandıkla gönderecek misiniz?" diye konuştu.

Bakan Soylu, 318 bin 500 Suriyeli'nin ülkelerine geri döndüğünü belirterek, "Huzur olduğu için geri döndüler. Biz onlar gibi sömürgeci değiliz" diye konuştu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:27 Kaynak: DHA

Politika
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