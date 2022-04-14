Bakan Soylu, Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti - Son Dakika
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Bakan Soylu, Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti

14.04.2022 00:55
Bakan Soylu, Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 241 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 241 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 241 kilo eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltında. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadelemiz devam ediyor. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadelerini kullandı.

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Yüksekova'da kar çiçekleriyle sarıya büründü Yüksekova'da kar çiçekleriyle sarıya büründü

Süleyman Soylu, Yüksekova, Hakkari, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti - Son Dakika


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