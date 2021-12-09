Bakan Soylu: Hakkari'de 270 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bakan Soylu: Hakkari'de 270 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da bugün, jandarmamız tarafından; 270 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2021 yılı içerisinde toplam 7 ton eroin, 21 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,