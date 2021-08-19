Bakan Soylu: Hakkari'de 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi

9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm

Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu